Vereinshelferserie „Herzblut“

Hemsbach: Thomas Mahler - SG-Urgestein und Schwanenretter

Thomas Mahler ist bei der SG Hemsbach der Mann für alle Fälle: Zuerst sitzt er an der Kasse, dann dokumentiert er die Fußballspiele und das seit über 25 Jahren. Außerdem stürzt er sich als Lebensretter auch mal in voller Montur in den Wiesensee. Der 63-Jährige ist prädestiniert für unsere Vereinshelferserie „Herzblut“.