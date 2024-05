Im letzten Spiel dreht sich beim FVL alles um Stefan Matthes

Wem die Kapitänsbinde an diesem letzten Spieltag der Fußball-Kreisliga gebührte, daran gab es gestern keinen Zweifel: In seinem letzten Spiel als Spielertrainer für den FV Leutershausen trug die Stefan Matthes, Ton in Ton mit dem schwarzen Trikot des FVL. Denn optisch auffallen sollte es nicht – Matthes geht so, wie er vor sieben Jahren zu seinem Heimatverein zurückgekehrt ist: Als Mann der Taten und nicht als einer, der das große Trara mag.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Und eigentlich geht er ja auch nicht. Der 34-Jährige wird seinen Pass in Leutershausen lassen, wird dem Führungsteam auch bei Spielergesprächen beratend zur Seite stehen. „Das tut uns gut, sein Wort hat Gewicht“, sagt Karl Durath vom Spielausschuss. Dass es beim 1:1 (0:1) gegen den MFC 08 Lindenhof am Ende keinen Sieg für seinen FVL gab, hätte sich Matthes, der in der 76. Minute mit viel Applaus ausgewechselt wurde, sicher anders gewünscht. Doch mit dem Kreispokalsieg als Abschiedsgeschenk hatte sich der ehemalige Oberliga-Spieler der TSG 1862/09 Weinheim nach seinen sieben Jahren als Spielertrainer in Leutershausen zuvor schon unsterblich gemacht. Das betonte bei der Verabschiedung nach der Partie auch Spielleiter Marcel Fischer. Die Spieler, die den FVL verlassen werden, werden beim Tag der offenen Tür am 15./16. Juni verabschiedet.

FV Leutershausen: Weidner; Merkel, Matthes (76. Arifi), Dalman, Wiegand, Da Silva Guardado, Leistikow, Meier-Küster, Fath (46. Yumuk), N’Soukpoe, Bock (46. Stempel).

Tore: 0:1 Heck (26.), 1:1 Leistikow (68.)

Lützelsachsen freut sich über Sieg

Die TSG 91/09 Lützelsachsen machte es bei ihrem letzten Auftritt dieser Saison gegen den damit abgestiegene SKV Sandhofen spannend. Nach einer dominanten ersten Hälfte samt komfortabler 4:1-Führung versuchte sich die Mannschaft von Trainer Frank im zweiten Durchgang mit dem Verwalten des Ergebnisses. Ein Unterfangen, das beim 4:3 fast noch in die Hose gegangen wäre. „Verloren hätten wir nicht, dafür hat Sandhofen, obwohl sie sich mit einem Sieg noch hätten retten können, am Ende zu wenig gemacht. Aber wenn Philipp Müller am Ende nicht noch einen Elfmeter pariert hätte, wäre es noch einmal eng geworden“, sagt Gültekin Isci. Müller wurde Richtung Heppenheim verabschiedet. Ob weitere folgen soll sich bis zum Saisonabschluss am 8. Juni geklärt haben.

TSG 91/09 Lützelsachsen: Müller; Mandel, Wittenmaier (76. Reich), Malchow, Beutel, Baumann, Schneider, Spahn (65. Nagy), Carocci (77. Abdalla), Wetzel (45.+1 Wehner), Hruschka.