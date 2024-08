Der FV Leutershausen hält den Ball flach

Er ist nicht weg. Aber er ist auch nicht mehr richtig da. Sieben Jahre lang führte Stefan Matthes den FV Leutershausen als Spielertrainer auf dem Fußballplatz. Mit dem Gewinn des Kreispokals in diesem Jahr fand seine Karriere zum Abschied noch einmal einen Höhepunkt. Der 34-Jährige beobachtet das Geschehen jetzt inmitten der FVL-Fans mit einem Getränk in der Hand. „Er ist für mich in der Übergangszeit Ansprechpartner Nummer 1 und ich bin dankbar, dass wir das gemeinsame Trainerjahr noch hatten“, sagt sein Nachfolger Ricardo Guimaraes. „Stefan kennt Mannschaft und Verein aus dem Effeff und deshalb bin ich froh, dass er bei der Kaderzusammenstellung mitgeholfen hat. Sein Name hat im Fußballkreis Gewicht.“