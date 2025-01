Die Hochsprung Gala in der Weinheimer TSG-Halle wird einmal mehr ihrem Ruf als Generalprobe für die Deutschen Hallenmeisterschaften gerecht. Zwei Wochen vor den Titelkämpfen in Dortmund kommt es am 7. Februar zum bis dato ersten und einzigen Duell zwischen den beiden derzeit besten deutschen Hochspringerinnen Christina Honsel und Imke Onnen. „Das zeigt die Wertigkeit unseres Meetings“, sagt der sichtlich stolze Meetingchef Thomas Geißler.