Jetzt steht der Abstieg fest für FV Leutershausen II

Schriesheim. Der FV Leutershausen II steht drei Spieltage vor Saisonende in der Fußball Kreisklasse A2 als Absteiger in die B-Klasse fest. Mit der am Ende auch verdienten 0:4-Nie-derlage beim Tabellenzehnten SV Schriesheim ist der Rückstand auf den Relegationsplatz 14 – nach dem gleichzeitigen Sieg des SV Blumenau beim ESC Blau Weiß Mannheim – auch rechnerisch nicht mehr einzu-holen.