Kreisklasse A: Warum der FVL-Motor ins Stottern geraten ist

Die rote Laterne der Kreisklasse A2 leuchtet heller denn je am Galgenweg in Leutershausen. Nach elf Spielen stehen erst drei Punkte auf dem Konto der zweiten FVL-Mannschaft, und neben den fehlenden Ergebnissen mahnt Spielleiter Marcel Fischer auch die Einstellung mancher Spieler an: „Wenn ich die Trainingsbeteiligung sehe, dann habe ich das Gefühl, dass manche den Wechsel von B- auf A-Klasse noch nicht geschafft haben.“