Laudenbacher Pioniere

Laudenbach. Zwei Schützen des SSV Laudenbach nehmen an diesem Wochenende (23. bis 25. Oktober) an der ersten Airsoft-Europameisterschaft in Rumänien statt. Da die deutsche Delegation, die über den Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler (VDB) als EAF-Vollmitglied gestellt wird, insgesamt vier Schützen umfasst, stellen die beiden Bergsträßer Janis und Joachim Weiss die Hälfte der deutschen Nationalmannschaft bei der Premiere in Alba Iulia.