Laudenbacher Pioniere
Der SSV stellt bei der Europameisterschaft die Hälfte der deutschen Auswahl
Laudenbach. Zwei Schützen des SSV Laudenbach nehmen an diesem Wochenende (23. bis 25. Oktober) an der ersten Airsoft-Europameisterschaft in Rumänien statt. Da die deutsche Delegation, die über den Verband Deutscher Büchsenmacher und Waffenfachhändler (VDB) als EAF-Vollmitglied gestellt wird, insgesamt vier Schützen umfasst, stellen die beiden Bergsträßer Janis und Joachim Weiss die Hälfte der deutschen Nationalmannschaft bei der Premiere in Alba Iulia.
In der Region Siebenbürgen finden die Wettkämpfe auf dem Gelände der historischen Festung Alba Carolina Citadel statt. Veranstaltet wird die Europameisterschaft von der European Airsoft Federation (EAF) in Zusammenarbeit mit der Federatia Româna de Airsoft (FRA). Im Mittelpunkt stehen Präzision, Geschwindigkeit und Fair Play. Dabei treten die Teilnehmer in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an. Die Laudenbacher, Vater und Sohn, können sich auf internationaler Bühne beweisen. as