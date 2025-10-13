Basketball Metropolitans starten mit Sieg in die Jugend-Bundesliga Beim knappen Erfolg über das Team Frankfurt müssen die U16-Talente aber beißen. 13.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Claudia Wüst Die Rhein-Neckar Metropolitans starteten in Viernheim erfolgreich in die Jugend-Bundesliga. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Basketball Für die Sharks wird's immer brenzliger Regionalligist BG Viernheim/Weinheim unterliegt auch bei Meister PSK Karlsruhe II und rutscht in der Tabelle weiter ab. Grund zur Freude gibt's nur beim Nachwuchs. 11.03.2025 Basketball Weinheim als "gallisches Dorf" der Basketball-Deutschlandkarte BG Viernheim/Weinheim schreibt mit Doppel-Aufstieg der Herren und Metropolitans in die Nachwuchs-Bundesliga Geschichte. Das überrascht Coach Robin Zimmermann nicht 13.08.2024 Basketball Die Rhein-Neckar Metropolitans spielen in der Bundesliga Die U19-Regionalauswahl, gespickt auch mit Spielern der BG Viernheim/Weinheim, gewinnt auch das zweite Qualifikationsturnier. Das Ergebnis einer wahnsinnig schnellen Entwicklung 25.06.2024 Basketball Metropolitans nehmen die erste Hürde zur Bundesliga Die Rhein-Neckar-Auswahl gewinnt in Weinheim das erste Qualifikationsturnier souverän. Jetzt geht es mit breiter Brust nach Kronberg 17.06.2024 Basketball Metropolitans sind bereit für den nächsten Schritt U19 der BG Viernheim/Weinheim und der SG Mannheim peilt die Qualifikation für die Nachwuchs-Bundesliga an. 14.06.2023