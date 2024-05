Nach dem Verzicht: Bei der TSG 62/09 Weinheim ist der Druck weg

Eine turbulente Woche liegt hinter der TSG 1862/09 Weinheim. Nach dem eigenen 1:0-Erfolg gegen den TSV Reichenbach am vergangenen Freitagabend und dem Patzer des 1. FC Mühlhausen (0:1 in Mosbach) am Samstag sprangen die Zweiburgenstädter zumindest wieder auf Platz zwei der Fußball-Verbandsliga, auch die Meisterschaft ist bei zwei Siegen in den verbleibenden zwei Partien für die Elf um ihren scheidenden Trainer Marcel Abele noch möglich – sofern der FC Zuzenhausen am letzten Spieltag gegen den FC Victoria Bammental nicht gewinnt.