Regen bremst Mountainbiker aus: OBM abgesagt

Die Strecke war ausgeschildert, die Heinrich-Beck-Halle als Rechenzentrum ausgerüstet, die Kabel verlegt, die Absperrungen standen. Bis zuletzt hatte Markus Kunkel als Organisationschef des Odenwald Bike Marathon (OBM) gehofft, die Veranstaltung am Sonntag zum 23. Mal austragen zu können. Aber der Regen hörte nicht auf. So blieb ihm am Samstagabend nur die kurzfristige Absage des OBM.