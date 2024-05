Frühsommer-Action an der Bergstraße

Nach einer einjährigen Pause und zu einem früheren Zeitpunkt als in denVorjahren (2022 fand die Veranstaltung im September statt) ist es am Sonntag, 2. Juni, endlich wieder so weit: Die 23. Auflage des „Odenwald-Bike-Marathon“ (OBM), die größte Radsportveranstaltung in der Metropolregion Rhein-Neckar. startet um 10 Uhr an der Heinrich-Beck-Halle in Leutershausen – auf den Spuren der Deutschen Marathon-Meisterschaften des Jahres 2020.