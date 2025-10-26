Handball

S3L II offenbart zu große Abwehrlücken

Bei der Niederlage gegen den Oberliga-Spitzenreiter war sehr viel mehr drin für Saase3Leutershausen.

Joshua Knopf zeigte eine gute Vorstellung im Angriff, das Heimspiel gegen Flein verlor S3L II aber einmal mehr in der Abwehr.
Joshua Knopf zeigte eine gute Vorstellung im Angriff, das Heimspiel gegen Flein verlor S3L II aber einmal mehr in der Abwehr.
