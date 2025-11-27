Handball

S3L II zum Heimsieg verdammt

Hoffnung auf den Befreiungsschlag am Samstag. Spiel gegen Hardheim wird zum Wegweiser.

Bastian Seitz war der überragende Werfer bei der S3L-Niederlage in Bietigheim. Seine Tore werden auch morgen wieder gebraucht. Foto: Gian-Luca Heiser
Bastian Seitz war der überragende Werfer bei der S3L-Niederlage in Bietigheim. Seine Tore werden auch morgen wieder gebraucht.
Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
S3L zeigt beim ersten Heimsieg zwei Gesichter
Handball

S3L zeigt beim ersten Heimsieg zwei Gesichter

Eine Elf-Tore-Führung reicht der Spielgemeinschaft gegen Neuhausen fast nicht. Sven Schreiber sieht noch viel Luft nach oben

05.10.2025

Befreiungsschlag in Teningen: S3L gewinnt erstes Drittliga-Spiel
3. Handball-Liga

Befreiungsschlag in Teningen: S3L gewinnt erstes Drittliga-Spiel

Mit vier Niederlagen ist Saase3Leutershausen denkbar schlecht in die neue Saison der 3. Handball-Liga gestartet. Jetzt ist die Erleichterung da: Mit 35:31 gewinnt die S3L bei der SG Köndringen-Teningen.

28.09.2025

Maximaler Druck für S3L
Handball

Maximaler Druck für S3L

Das Regionalligateam zeiht zum Abstiegskracher und Vorspiel der Drittliga-Mannschaft in die Heinrich-Beck-Halle um. Bei einer Niederlage ist der Ligaverbleib Theorie.

10.04.2025

S3L ist heiß auf den Premieren-Sieg
Handball

S3L ist heiß auf den Premieren-Sieg

Die neue Spielgemeinschaft von der Bergstraße erwartet die Bergischen Panther am Samstagabend zu ihrem ersten Drittliga-Spiel in Leutershausen.

06.09.2024

Handball

Bietigheim holt Handball-Nationalspielerin Birtic

04.05.2023