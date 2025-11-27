Handball S3L II zum Heimsieg verdammt Hoffnung auf den Befreiungsschlag am Samstag. Spiel gegen Hardheim wird zum Wegweiser. 27.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Gian-Luca Heiser Bastian Seitz war der überragende Werfer bei der S3L-Niederlage in Bietigheim. Seine Tore werden auch morgen wieder gebraucht. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Handball S3L zeigt beim ersten Heimsieg zwei Gesichter Eine Elf-Tore-Führung reicht der Spielgemeinschaft gegen Neuhausen fast nicht. Sven Schreiber sieht noch viel Luft nach oben 05.10.2025 3. Handball-Liga Befreiungsschlag in Teningen: S3L gewinnt erstes Drittliga-Spiel Mit vier Niederlagen ist Saase3Leutershausen denkbar schlecht in die neue Saison der 3. Handball-Liga gestartet. Jetzt ist die Erleichterung da: Mit 35:31 gewinnt die S3L bei der SG Köndringen-Teningen. 28.09.2025 Handball Maximaler Druck für S3L Das Regionalligateam zeiht zum Abstiegskracher und Vorspiel der Drittliga-Mannschaft in die Heinrich-Beck-Halle um. Bei einer Niederlage ist der Ligaverbleib Theorie. 10.04.2025 Handball S3L ist heiß auf den Premieren-Sieg Die neue Spielgemeinschaft von der Bergstraße erwartet die Bergischen Panther am Samstagabend zu ihrem ersten Drittliga-Spiel in Leutershausen. 06.09.2024 Handball Bietigheim holt Handball-Nationalspielerin Birtic 04.05.2023