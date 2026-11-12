S3L peilt Sieg in Dutenhofen an

Hirschberg. Mit einer starken kämpferischen Vorstellung rang Handball-Drittligist Saase3Leutershausen zuletzt den Titelfavoriten aus Krefeld nieder. Besser könnte die Stimmung im Team von Florian Taafel also kaum sein. Zudem hat die kleine Spielpause geholfen, vor den kommenden Spielen wichtige Körner zu sammeln. Denn S3L muss in dieser Runde mit einem Minikader zurechtkommen. Da hilft gar nichts anderes, als Kräfte zu bündeln. Jetzt geht es wieder auswärts zur Sache. S3L gastiert am Samstag in Dutenhofen.

„Das Ziel ist klar, wir wollen zwei Punkte nach Hause holen“, zeigt sich der Coach kämpferisch. Der Kader der S3L ist vollständig, alle fahren mit nach Hessen und sind entsprechend gut drauf. Ein Sieg wäre großartig, um die Erfolgsserie fortzusetzen und einen guten Tabellenplatz im oberen Drittel zu sichern.

Einfach wird das gegen Dutenhofen keineswegs. Die Mittelhessen gewannen zuletzt zu Hause deutlich 40:30 gegen Vallendar. Vor allem Leonard Zaum zeigte eine sehr gute Leistung und versenkte zwölf Treffer im gegnerischen Tor. „Ein Spieler, auf den wir besonders aufpassen müssen“, sagt Florian Taafel. Insgesamt sei Dutenhofen eine sichere und starke Mannschaft mit durchweg eher knappen Ergebnissen. „In der Tabelle könnte das auch ganz anders aussehen“, meint der Trainer.

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Die S3L muss also einmal mehr alles geben, um sich gegen die Grün-Weißen zu behaupten. „Vor allem unser Teamgeist macht uns stark“, freut sich Florian Taafel. Die Mannschaft sei sehr gut zusammengewachsen; hier gelte immer die Devise alle für einen und einer für alle. „Unschlagbar macht uns das natürlich nicht“, schmunzelt er, „aber es gibt uns immer ein gutes Gefühl“. Anwurf in der Sporthalle Dutenhofen ist um 19.30 Uhr.