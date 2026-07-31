S3L-Testspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen ist restlos ausverkauft

Hirschberg. Besser könnte ein Auftakt für die kommende Spielsaison) kaum sein: Am Dienstag (4. August kommen die Handballstars mit internationaler Erfahrung aus der SAP-Arena in Mannheim nach Leutershausen in die Heinrich-Beck Halle. „Wir freuen uns riesig auf dieses Freundschaftsspiel“, strahlt Trainer Florian Taafel. Er hatte aufgrund seiner guten Kontakte in die Nachbarschaft das Spiel möglich gemacht und organisiert. Für das ganze S3L-Team und für alle Fans ist das ein Highlight gleich zu Beginn, dass sich keiner entgehen lassen will. Entsprechend ist das Spiel schon seit Wochen komplett ausverkauft. „Fast 1000 Tickets gingen weg“ sagt Geschäftsführerin Maike Becker.

Nagel hat alles im Blick

„Das zeigt, wie groß das Interesse am Handball ist“, freut sich der Sportliche Leiter Marc Nagel, mit so viel Begeisterung und Zuspruch lasse es sich gut starten. Nagel, der sein Engagement weiter ausbauen wird und neben der 1. Herrenmannschaft auch die 2. Herren sowie die A- und B-Jugend im Blick hat, will sein Konzept auch gleich mit diesem Spiel umsetzen. „Wir wollen den jungen Spielern neue Chancen und Möglichkeiten bieten“, sagt der früherer Handball-Nationalspieler. „Es ist einfach toll für Spieler aus der A-Jugend, wenn sie gegen ihre großen Vorbilder, die sie bisher nur in der SAP-Arena bewundert haben, in der eigenen Halle spielen dürfen.“ Die Förderung des Nachwuchses und die enge und durchlässige Anbindung bis hoch zur ersten Mannschaft ist ihm sehr wichtig. „Wir müssen mehr Talente aus den eigenen Reihen rekrutieren“, sagt der erfahrene Coach, sein Ziel sei es, vier bis sechs Spieler aus der Jugend in die erste Mannschaft zu führen (wir haben berichtet). „So muss unsere Jugendarbeit künftig aussehen.“ Ein entsprechend hochwertiges Training bei den Jugendmannschaften ist ihm ein wichtiges Anliegen.

Foto: Daniel Schmitt Marc Nagel, hier im Gespräch mit S3L-Trainer Florian Taafel, will den eigenen Nachwuchs in die erste Mannschaft bringen.

Maier und Salger verletzt

Einige junge Bergsträßer dürfen am Dienstag schon dabei sein, darunter Niklas Funk, Salim Hanida sowie die Brüder Jan und Lars Knaus. Dario Bennefeld soll mit dem erfahrenen Torwart und Neuzugang Jonas Maier wachsen, der allerdings beim Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen verletzungsbedingt noch fehlen wird. Ebenso auch Stefan Salger, er wird im Rückraum rechts durch Veit Schlafmann vertreten, der neu im Team der ersten Mannschaft ist. Mit von der Partie ist auch sein Bruder Tile Schlafmann, er wird Dario Bennefeld im Tor unterstützen, bis Jonas Maier wieder fit ist. Natürlich sind auch viele bekannte Spieler wieder auf der Platte, die mit ihrer Erfahrung den Nachwuchs unterstützen. Darunter Sven Schreiber, Lukas Gutsche, Tim Götz, Fabian Schwarzer, Maximilian und Niklas Krämer. Ebenfalls auf der Bank: Moritz Keller, Simon Reisig, Tobias Büttel und Tim Burkhardt. „Unser Ziel ist es, uns so gut wie möglich zu präsentieren“, sagt S3L-Trainer Florian Taafel.

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Für alle Handball-Fans gilt bei diesem Spiel freie Platzwahl, auch Dauerkartenbesitzer haben noch keinen Anspruch auf ihren Stammplatz. Einlass ist deshalb bereits um 17.30 Uhr, Anwurf um 18.30 Uhr.

Autogramme nach dem Spiel