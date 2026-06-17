S3L rutscht in die Staffel Süd-West

Hirschberg. Trotz Sommerpause ist in der Geschäftsstelle der Handball-Spielgemeinschaft S3L einiges los. Geschäftsführerin Maike Becker ist unter anderem mit den Vorbereitungen für das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am 4. August beschäftigt. „Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel“, sagt Maike Becker und meint damit nicht nur die Verantwortlichen der S3L, sondern alle Handball-Fans an der Bergstraße. „Das wird ein super Event für die ganze Region.“

Foto: Katrin Oeldorf Künftig in der 3.Liga Süd-West am Start: Florian Taafel und seine S3L.

So sieht das auch Trainer Florian Taafel: „Wir spielen gegen einen Erstligisten, das ist ein tolles Team mit vielen Nationalspielern und für uns eine großartige Gelegenheit, unsere neue Mannschaft zu präsentieren.“ Einige Spieler haben bereits mit dem Training begonnen, richtig los gehen soll es in der kommenden Woche. Dann hoffentlich auch mit den noch ausstehenden beiden Zugängen, die im Kader noch fehlen. Die kurzfristige Lücke, die der Abgang von Jakob Leun hinterlassen hat, solleventuell aus dem eigenen Oberliga-Team ausgefüllt werden. „Jan Knaus wird zumindest die Vorbereitung mitmachen“, bestätigte Mark Wetzel aus der Sportlichen Leitung.

Nur noch ein Derby

Nicht minder spannend wird auch die neue Staffel der 3. Liga. Süd-West statt Süd, das bedeutet für das ganze Team eine Umstellung. „Überrascht hat es mich nicht“, sagt Florian Taafel, „wir liegen nun mal im Grenzbereich und mit der Veränderung in der Staffel Süd war es eigentlich klar, dass wir in die Staffel Süd-West kommen.“ Die S3L wird es mit ganz neuen Gegnern zu tun bekommen und muss dann unter anderem nach Saarlouis, Krefeld, Köln, Düsseldorf oder Münster. Als einziges Lokalderby bleibt Gegner Friesenheim-Hochdorf. Dauerkarten können in der Geschäftsstelle bestellt werden.

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Gegen die Löwen am 4. August