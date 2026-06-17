Handball

S3L rutscht in die Staffel Süd-West

Grenzgänger „Saase3Leutershausen“ muss in der kommenden Drittliga-Saison bis nach Köln und Münster. Jetzt freut man sich erst einmal auf die Rhein-Neckar Löwen.

Jan Knaus wird die Vorbereitung bei den Drittliga-Herren mitmachen. Der S3L-Rückraumwerfer war bislang Leistungsträger der zweiten Mannschaft. Foto: Daniel Schmitt
Jan Knaus wird die Vorbereitung bei den Drittliga-Herren mitmachen. Der S3L-Rückraumwerfer war bislang Leistungsträger der zweiten Mannschaft.

Hirschberg. Trotz Sommerpause ist in der Geschäftsstelle der Handball-Spielgemeinschaft S3L einiges los. Geschäftsführerin Maike Becker ist unter anderem mit den Vorbereitungen für das Spiel gegen die Rhein-Neckar Löwen am 4. August beschäftigt. „Wir freuen uns riesig auf dieses Spiel“, sagt Maike Becker und meint damit nicht nur die Verantwortlichen der S3L, sondern alle Handball-Fans an der Bergstraße. „Das wird ein super Event für die ganze Region.“

Künftig in der 3.Liga Süd-West am Start: Florian Taafel und seine S3L. Foto: Katrin Oeldorf
Künftig in der 3.Liga Süd-West am Start: Florian Taafel und seine S3L.

So sieht das auch Trainer Florian Taafel: „Wir spielen gegen einen Erstligisten, das ist ein tolles Team mit vielen Nationalspielern und für uns eine großartige Gelegenheit, unsere neue Mannschaft zu präsentieren.“ Einige Spieler haben bereits mit dem Training begonnen, richtig los gehen soll es in der kommenden Woche. Dann hoffentlich auch mit den noch ausstehenden beiden Zugängen, die im Kader noch fehlen. Die kurzfristige Lücke, die der Abgang von Jakob Leun hinterlassen hat, solleventuell aus dem eigenen Oberliga-Team ausgefüllt werden. „Jan Knaus wird zumindest die Vorbereitung mitmachen“, bestätigte Mark Wetzel aus der Sportlichen Leitung.

Nur noch ein Derby

Nicht minder spannend wird auch die neue Staffel der 3. Liga. Süd-West statt Süd, das bedeutet für das ganze Team eine Umstellung. „Überrascht hat es mich nicht“, sagt Florian Taafel, „wir liegen nun mal im Grenzbereich und mit der Veränderung in der Staffel Süd war es eigentlich klar, dass wir in die Staffel Süd-West kommen.“ Die S3L wird es mit ganz neuen Gegnern zu tun bekommen und muss dann unter anderem nach Saarlouis, Krefeld, Köln, Düsseldorf oder Münster. Als einziges Lokalderby bleibt Gegner Friesenheim-Hochdorf. Dauerkarten können in der Geschäftsstelle bestellt werden.

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Gegen die Löwen am 4. August

Doch zunächst steht das Spitzenspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen an und da wurden rund 450 Tickets bereits verkauft. Die gibt es auch online oder ebenfalls in der Geschäftsstelle in Leutershausen, Hauptstraße 2. Anwurf gegen die Rhein-Neckar Löwen ist am Dienstag, 4. August 2026 um 18.30 Uhr in der Heinrich-Beck Halle. feh/red

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