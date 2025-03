SG Hohensachsen macht gegen TuS 02 Weinheim kurzen Prozess

Region. Die SG Hohensachsen hat das Derby gegen TuS Einheit Weinheim mit 4:1 (2:1) klar für sich entschieden und bleibt Tabellenführer Schönau in der Fußball-B-Klasse auf den Fersen. „Wir haben es verpasst, den Sack früher zu zumachen. Am Ende sind das Wichtigste die drei Punkte. Der Sieg war hochverdient“, sagte Steffen Janke nach dem vierten Sieg in Serie und ergänzte: „Wir schauen von Spiel zu Spiel, stehen nächste Woche in Rippenweier vor einer schweren Aufgabe.