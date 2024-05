SG Leutershausen sichert sich die Vize-Meisterschaft

Emotionen pur erlebten die 850 Anhänger der SG Leutershausen während und nach dem letzten Saisonspiel ihrer Mannschaft am Samstagabend in der Heinrich Beck Halle. Mit dem 29:26 Sieg gegen den Tabellenfünften VfL Pfullingen beenden die roten Teufel von der Bergstraße in einem hochklassigen Spiel eine insgesamt überragende Saison mit der Vize-Meisterschaft in der 3. Liga Staffel Süd.