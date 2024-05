SGL bittet zum letzten Tanz unter dem alten Namen

25. Mai 2024. Dieses Datum wird zweifellos in die Geschichtsbücher des Handballsports an der Bergstraße eingehen. Denn während die SG Leutershausen im Heimspiel gegen den VfL Pfullingen die Vizemeisterschaft in der 3. Liga Süd am Samstagabend (19.30 Uhr) eintüten kann, schließt sich gleichzeitig das Kapitel der SGL.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Zunächst einmal geht am Samstag die überaus erfolgreiche Saison 2023/24 in der Heinrich-Beck-Halle zu Ende. Unabhängig vom Spielausgang überzeugte die Mannschaft von Trainer Thorsten Schmid trotz vieler Widrigkeiten (Verletzungen, Dienstreisen, Krankheitsfälle) in den meisten und vor allem in den knappen Spielen durch Teamgeist, tollen Handball und starke Nerven.

Vielmehr wird dieses Spiel gegen Pfullingen der Abschluss einer langen Reise sein: Es ist das vorerst letzte Spiel als SG Leutershausen, denn ab der kommenden Spielzeit startet die neue Spielgemeinschaft S3L in der Dritten Liga, ein Zusammenschluss der Handballvereine aus Leutershausen, Großsachsen, Lützelsachsen und Hohensachsen.

Schmid erwartet ein emotionales Spiel

„Es wird für einige Menschen, die schon seit 30, 40 Jahren oder länger dabei sind, sicher emotional. Umso wichtiger wird es sein, dass wir eine gute Leistung zeigen”, betont Thorsten Schmid, der auch bei der S3L als Trainer fungieren wird.

Dauerkarten-Preise für die S3L: Das „All In“-Ticket (alle Mannschaften, alle Hallen mit Sitzplatz-Garantie und einem S3L-Überraschungspaket) gibt es für 300 Euro. Eine Dauerkarte für die erste Herren-Mannschaft kostet 200 Euro, alle Spiele der zweiten Herren-Mannschaft kann man für 100 Euro besuchen und die Dauerkarte für beide Damenmannschaften gibt es zum Preis von 50 Euro.

Gegen Pfullingen ist ein Sieg nötig, um Platz zwei zu behalten. Die SG Leutershausen hat es also in der eigenen Hand, kann aber auch auf das Fernduell hoffen. Wenn die Verfolger aus Würzburg und Oppenweiler im direkten Duell nämlich unentschieden spielen, wird die SGL ebenfalls Vizemeister.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können entweder in den Cookie-Einstellungen, die Einwilligung für Social Media geben, oder der Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten, für alle Drittplattformen, zustimmen. Externen Inhalt immer laden Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen

Doch darauf spekuliert natürlich keiner im Lager der Roten Teufel von der Bergstraße. „Wir wollen das Heimspiel auf jeden Fall gewinnen”, so Schmid. Es gehe schließlich auch darum, wie die Spieler in die Sommerpause gehen: „Das Gefühl nimmt man immer mit. Wir haben uns in den letzten Wochen und Monaten ein gutes Gefühl erspielt, und das wollen wir jetzt auch mitnehmen.”

Defensivstarker Gegner

„Es ist unter dem Strich eine riesige Herausforderung”, weiß der Coach nicht zuletzt aufgrund der 26:28-Niederlage im Hinspiel. Die Stärken des Gegners sieht der Handballlehrer vor allem in der Abwehr: „Der VfL ist die einzige Mannschaft der Liga, die weniger Gegentore als wir kassiert hat.” Doch die robuste und kompakte Defensive ist nicht die einzige Stärke der Gäste – Schmid: „Pfullingen hat ein gutes Umschaltspiel und individuell starke Leute im Angriff.” Die SGL wird demnach versuchen, durch eine ebenfalls stabile Abwehrleistung die Offensive des Tabellenfünften einzudämmen. „Wenn wir das schaffen, bekommen wir die Chance, über das Tempospiel einfache Tore zu erzielen“, weiß Schmid.