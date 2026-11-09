Basketball

Sharks beißen zu spät zu

Die BG Viernheim/Weinheim unterliegt beim aktuellen Regionalliga-Zweiten in Crailsheim.

BG-Trainer Mert Meral war mit dem Spiel in Crailsheim nicht zufrieden. Foto: Katrin Oeldorf
BG-Trainer Mert Meral war mit dem Spiel in Crailsheim nicht zufrieden.
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