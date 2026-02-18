Basketball Sharks bejubeln den Südwest-Titel Die Ü40-Routiniers der BG Viernheim/Weinheim freuen sich nach ihren Heimsiegen jetzt auf die DM. 18.02.2026 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Sharks Die Basketball-Routiniers der BG Viernheim/Weinheim sicherten sich den Südwest-Titel mit Heimvorteil und freuen sich jetzt auf die Deutsche Meisterschaft. Weiterlesen mit Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden Monatsabo 0,99 € für 2 Monate Probe 8,99 € ab dem 3. Monat Monatlich kündbar Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Monatsabo bestellen Jahresabo -33% 71,88 € im Jahr Statt 107,88 € nur 71,88 € Monatlich kündbar nach einem Jahr Zugriff auf alle WNOZ-Plus Inhalte Jahresabo bestellen Sicher und komfortabel bezahlen: