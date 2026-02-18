Basketball

Sharks bejubeln den Südwest-Titel

Die Ü40-Routiniers der BG Viernheim/Weinheim freuen sich nach ihren Heimsiegen jetzt auf die DM.

Die Basketball-Routiniers der BG Viernheim/Weinheim sicherten sich den Südwest-Titel mit Heimvorteil und freuen sich jetzt auf die Deutsche Meisterschaft. Foto: Sharks
Die Basketball-Routiniers der BG Viernheim/Weinheim sicherten sich den Südwest-Titel mit Heimvorteil und freuen sich jetzt auf die Deutsche Meisterschaft.
