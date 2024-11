Sharks verkaufen sich teuer

Am Ende hat es gegen den ungeschlagenen Tabellenführer der 2. Basketball-Regionalliga nicht ganz gereicht. 77:86 verlor die BG Viernheim/Weinheim gegen die PS Karlsruhe Lions II, aber Trainer, Spieler und Fans waren sich nachher einig, „da war mehr drin“. Dass es gegen das Spitzenteam der Liga noch nicht ganz gereicht hat, machte Coach Robin Zimmermann an einigen Kleinigkeiten fest, die seine junge Mannschaft nicht so wie geplant hat umsetzen können. „Wir sind in dieser Saison noch in einem Lernprozess, und dabei schon weiter als vor der Saison gedacht. Auch aus diesem Spiel werden wir wieder einiges lernen“, sagte Zimmermann nach der Partie.