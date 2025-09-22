Handball

TG Laudenbach lässt aufhorchen

Gelungener Einstand für Trainer Timo Leister in Laudenbach. Eine Runderneuerung zeigt Wirkung.

Jan Wilkening war mit sechs Toren gegen die HSG Dielheim/Malschenberg, hier gegen Rene Becker, in Torlaune, und reihte sich damit in eine stabile Mannschaftsleistung ein. Foto: Thomas Rittelmann
