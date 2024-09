TSG 1862/09 Weinheim: Mit Glück und Geschick zum vierten Sieg

Bis zum 6. Oktober ist der Zirkus „Baruk“ in Weinheim zu Gast. Bei den Vorstellungen geht es bestimmt sehr wild zu. Definitiv wild war auch das Spiel der Fußball-Verbandsliga zwischen der TSG 1862/09 Weinheim und dem VfB Eppingen am Samstagnachmittag im Weinheimer Sepp Herberger-Stadion. Und zwar von Beginn an. Schon in der neunten Minute wurde TSG-Kapitän Yannick Schneider im Eppinger Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Elfmeter verwandelte Gaetano Giordano zum 1:0.