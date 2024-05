TSG 1862/09 Weinheim: Platz zwei ist das neue Ziel

Mit großer Spannung blickten Spieler und Verantwortliche von Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim am Mittwochabend in den Kraichgau. Der aktuelle Tabellenführer FC Zuzenhausen gastierte in einer vorgezogenen Partie des 29. Spieltages beim Zweiten 1. FC Mühlhausen – und die drittplatzierten Weinheimer hofften auf ein Remis, das ihnen nach der 0:1-Pleite in Bammental am vergangenen Wochenende wieder die Tür zur Meisterschaft und dem direkten Oberliga-Aufstieg geöffnet hätte. Doch die Betonung liegt auf „hätte“.