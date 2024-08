TSG 92/09 Lützelsachsen knallt Hohensachsen aus dem Pokal

Ohne Chance waren die B-Klassen-Fußballer der SG Hohensachsen im ersten Pflichtspiel dieser Saisonvorbereitung. Die Erstrunden-Partie gegen den Kreisligisten TSG 91/09 Lützelsachsen gestaltete sich gestern beim 0:12 (0:6) zu einer eindeutigen Angelegenheit. „Die Lützelsachsener waren einer der schwersten Gegner, die wir hätten erwischen können. Es war schon klar, dass wir da nicht viel ausrichten können. Wir haben das als Vorbereitungseinheit angesehen“, sagte SGH-Spielleiter Steffen Janke.

Es dauerte keine vier Minuten, bis Alessandro Carocci vor 60 Zuschauern am Langewiesenweg zum 0:1 getroffen hatte. Dario Schneider (14./33.), Matthias Schröder (25.), Nico Schillinger (39.) und Robert Spahn (41.) machten das halbe Dutzend schon zur Pause voll. Zehn Minuten klingelte es nach Wiederanpfiff nicht im SGH-Kasten, dann schlugen die Gäste in schöner Regelmäßigkeit weiter zu. Patrick Hruschka (56.), Florian Rech (67.), Nico Schillinger (70.), Robert Spahn (71.), Matthias Schröder (74.) und Samian Abdalla (77.) machten das Dutzend für Lützelsachsen voll, das nun am kommenden Sonntag gegen die SG Mannheim ran muss.

SVL unter Wert geschlagen

In einem erweiterten Nachbarschaftsduell empfing der SV Laudenbach als B-Klassist den eine Klasse höher angesiedelten FV Fortuna Heddesheim II. Das 0:7 (0:3) war ein deutlicher Spielausgang, aber einer, der dem Verlauf der Partie nicht unbedingt entsprach. „Wir haben uns einige Tore durch individuelle Fehler quasi selbst reingemacht. Dazu gab es noch einen Pfostentreffer von Mirko Winz und einen Torschuss von Tim Eitzner, wo Heddesheim den Ball quasi auf der Linie klärt“, sagte SVL-Spielleiter Yannick Wunder. „Wenn wir uns etwas cleverer anstellen, wird es nicht so deutlich.“

Foto: Philipp Reimer Fotografie Der Laudenbacher Dominik Lüger versucht hier vergeblich den Heddesheimer Doppeltorschützen Adrian Pugar zu stoppen.

So nutzten die Gastgeber in Laudenbach die Partie, um sich der Systemumstellung von einer Vierer- auf die Dreierkette weiter anzunähern. Kevin Mildenberger (15.), Joshua Hassanzadeh (16.) und Fabio Marras (22.) trafen für die Gäste zum 0:3-Pausenstand. Timo Beutel (61.), Arbenit Hoti (77.) und Adrian Pugar (74./84.). Für die Heddesheimer geht es jetzt gegen den VfB Gartenstadt II.

United siegt mit Rumpfteam

Der SC United Weinheim musste für seinen ersten Pokalauftritt eine Mannschaft zusammenkratzen. „Wir sind natürlich mitten in der Urlaubszeit, selbst ich und unser Vorsitzender Mustafa Baran Nacakgedigi mussten ran“, lachte SVU-Pressewart Sükrü Cansiz nach dem 3:2-(2:1)-Pokalsieg bei der SG 1983 Viernheim. Pünktlich zu Spielbeginn begann es gestern Nachmittag zu schütten, auf dem nicht gestutzten Rasenplatz entwickelte sich ein Kampfspiel. „Wir hatten viele reaktivierte Spieler auf dem Platz, jeder hat für jeden gekämpft“, freute sich Cansiz. Das 0:1 nach einem Foulelfmeter von Lebsir glichen die Weinheimer nur eine Minute später aus, als Nacakgedigi (10.) einen Viernheimer Fehlpass zum 1:1 nutzte. Quasi mit dem Pausenpfiff brachte United einen Ball hinter die Viernheimer Kette, wo Nidal Abbas zum 2:1 verwandelte. Zwar landete ein direkt verwandelter Freistoß von Lebsir (63.) zum 2:2 im Weinheimer Tor, doch in einem fairen Spiel, in dem es nur eine Gelbe Karte gab, war es Devrim Akarsu vorbehalten, nach Abbas-Pass den 2:3-Endstand herzustellen. United trifft in der 2. Kreispokalrunde nun auf den TSV Neckarau II.

Leutershausen tut sich schwer

Das erwartet schwere Spiel tat sich beim FV Leutershausen II beim FC Germania Friedrichsfeld auf. „Wir haben den Kampf zunächst nicht angenommen“, bescheinigte FVL-Trainer Dominik Sättele. „Am Ende war es dann aber wirklich ein Arbeitssieg.“ Die Gäste konnten in Mannheim komplett antreten, hatten sogar Verstärkung aus der ersten Mannschaft dabei. Dennoch kam der FVL nicht so recht ins Spiel, kassierte in der 58. Minute durch Quagliata sogar das 0:1. Das war dann aber der Moment, der Leutershausen wachrüttelte. Frieder Pfefferle (69.) und David Helm (90.) mit dem Last-Minute-Tor machten den Einzug in Runde zwei klar. Dort wartet am Samstag das attraktive Derby gegen den FV 03 Ladenburg. „Da müssen wir uns deutlich steigern.“

TSG 62/09 II verdient sich den Sieg