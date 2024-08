Vier Bergstraßen-Teams stehen im Kreispokal-Achtelfinale

Mit ihren Siegen in der dritten Runde um den Fußball-Kreispokal haben sich Pokalverteidiger FV Leutershausen und A-Klassist TSG 91/09 Lützelsachsen ihr Derby im Pokal-Achtelfinale verdient. „Darauf freuen wir uns natürlich sehr. Die Jungs haben bei ihrem 3:0-Sieg bei der DJK Feudenheim auch nichts anbrennen lassen“, sagt TSG-Pressewart Oliver Kratzer.

Ungetrübt war der Pokalsieg aber nicht. In der 8. Minute blieb Henrik Meister während eines Zweikampfs im Feudenheimer Rasen hängen und verdrehte sich das Knie. Nach dem Abtransport mit dem Krankenwagen kam der Offensivspieler zwar noch vor dem Schlusspfiff auf Krücken wieder zurück auf den Sportplatz, aber erst ein MRT wird Aufschluss darüber geben, wie schwerwiegend die Verletzung des 20-jährigen Eigengewächses ist.

Spielerisch hatten die Gäste gestern alles unter Kontrolle. In der ersten Hälfte überzeugte Lützelsachsen mit traumhafter Chancenverwertung, im zweiten Durchgang verwaltete die TSG 91/09 den 3:0-Pausenvorsprung souverän. Lediglich bei einem Konter musste Torhüter Patrick Reiboldt einmal klären, verlebte ansonsten auch dank einer sehr starken Gäste-Defensive einen ruhigen Nachmittag. Die TSG-Treffer erzielten Colin Schwerdtfeger (25.), Nick Mandel (35.) und Christopher Csög (37.).

FVL-Sieg nie in Gefahr

Der amtierende Kreispokalsieger FV Leutershausen gab sich beim 3:1-Sieg bei der SG Mannheim keine Blöße. „Wir hatten gefühlt 75 Prozent Ballbesitz, nur den letzten Pass hätten wir noch sauberer verwerten müssen, um vielleicht mehr als die drei Tore zu erzielen“, sagt Karlheinz Durath vom Leutershausener Spielausschuss. Das Gegentor resultierte aus einem Konter. „Letztendlich haben wir aber kein weltbewegendes Spiel gezeigt. Der Sieg war dennoch ungefährdet. Die Leutershausener Tore machten zweimal Louis Leistikow (13. und 48.) und der in der 56. Minute eingewechselte Lenny Strohmenger (73.). Das Gegentor fiel zwei Minuten nach dem 3:0 durch Tine Lozar.

Sulzbach ganz souverän

Ebenfalls souverän gestaltete der TSV Sulzbach seinen Pokalauftritt beim TSV Neckarau II. „Wir haben das Spiel von der ersten Minute an dominiert, hatten allerdings gerade in der ersten Hälfte auch wahnsinnigen Chancenwucher“, sagte TSV-Trainer Ümit Erdem. Erst mit dem Pausenpfiff und einem von Fidan Haxhijai verwandelten und an Mentor Tafiljaj begangenen Foulelfmeter gelang die längst verdiente Sulzbacher Pausenführung.