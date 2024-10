Last-Minute-Wahnsinn beim TSV Sulzbach

Eine total verrückte Nachspielzeit und große Emotionen in Sulzbach: Der TSV hat mit seinem 2:1-Sieg gestern Nachmittag gegen den bisher makellosen SKV Sandhofen einen großen Überraschungscoup in der Fußball-A-Klasse gefeiert. Dabei lagen die Hausherren bis zu 95. Minute noch 0:1 hinten. Unglaublich, was danach geschah.