TSG Lützelsachsen II wirft Kreispokalsieger FV Leutershausen raus

Ruben Castro findet kaum Worte für das, was sich eben auf dem Sportplatz der TSG 91/09 Lützelsachsen abgespielt hat. „Ich bin so stolz auf die Jungs. Was diese Mannschaft mit Einsatz, Wille und Teamgeist leistet, das ist einfach unglaublich!“ Im Achtelfinale des Fußball-Kreispokals hat Lützelsachsens Zweite gerade den amtierenden Kreispokal-Sieger FV Leutershausen mit 1:0 aus dem Wettbewerb geworfen. „Natürlich hatte Leutershausen mehr Spielanteile. Aber unser Matchplan ging auf. Wir haben nach einem frühen Tor einfach eine bärenstarke Defensivleistung gezeigt. Von daher finde ich unseren Sieg nicht unverdient.“