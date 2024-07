TSG-Halle verwandelt sich bei der TBW-Trophy in einen Ballsaal

Am Samstag und Sonntag geht die diesjährige TBW-Trophy Serie in Weinheim in die zweite Runde und wird von der Tanzsportabteilung (TSA) der TSG 1862 Weinheim in der TSG-Halle über dem Hallenbad „HaWei“ ausgerichtet. An beiden Tagen wird von morgens bis abends sowohl Standard als auch Latein getanzt.