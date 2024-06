TTC 46 zeigt einen Riesenkampf

„Vor dem Spiel dachten noch viele: Warum treten die überhaupt an? Die Mannschaft hat es bewiesen und einen Riesenfight geliefert. Wenn Berlin mit sechs Spielerinnen anreist, darunter sogar noch die verletzte Xiaona Shan, dann weiß man, wie ernst man Weinheim nehmen muss.“ Rainer Schmidt, Trainer des TC 46 Weinheim war einfach nur stolz. Zwar hatte seine Mannschaft das Final-Hinspiel um die Deutsche Tischtennis-Meisterschaft gegen den ttc berlin eastside gerade mit 3:6 verloren, doch die Begegnungen gingen so eng zu, dass ein 5:5 absolut im Bereich des Möglichen gewesen wäre. „Wir fahren mit erhobenem Haupt nach Berlin.“

Saunaeinheit mit der Bundestrainerin

Auch Bundestrainerin Tamara Boros war bei der Saunaeinheit vor 250 Zuschauern in der Sporthalle des Heisenberg-Gymnasiums von der Weinheimer Leistung angetan. „Klar war Berlin Favorit, aber die Weinheimerinnen haben wirklich alles gegeben und gezeigt, dass sie zurecht zu den besten deutschen Teams gehören.“ Und zwar zu den zwei Besten. Dass der TTC das Rückspiel am Sonntag ab 14 Uhr in Berlin noch drehen kann, haben die Spielerinnen auch ohne ihre verhinderte Nummer 1 Bruna Takahashi gestern eindruckvoll bewiesen.