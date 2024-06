Turnier-Gastgeber der TSG 1862 wird zweimal Dritter

Ein Anziehungspunkt für Badmintonspielerinnen und -spieler aus der Pfalz, Hessen, Bayern und ganz Baden-Württemberg war das zweite Zwei-Burgen-Turnier der TSG Weinheim. Hochklassige Spiele wurden insbesondere in der Doppel- und Mixedkategorie der A-Klasse geboten. Bei der diesjährigen Auflage wurde diese Leistungsklasse für Spielerinnen und Spieler der Verbands- und Landesliga, sowie der Badenliga, der zweithöchsten Spielklasse in Baden-Württemberg geöffnet. In der B-Klasse durften Spielerinnen und Spieler der Bezirks- und Kreisliga aufschlagen. Auch in der C-Klasse der Kreisklassen- und Hobbyspieler traten zahlreiche Paarungen an.

Starke Mixed-Paare

Zweimal Bronze ging beim Heimturnier an die Weinheimer. Simon Braig schlug gemeinsam mit seiner Partnerin Erza Miftari (TSG Grünstadt) im Mixed der B-Klasse auf. Sie bestritten ihr erstes Turnier gemeinsam. Nach zwei Siegen und einer Niederlage qualifizierten sie sich als Gruppenzweiter für das Halbfinale, welches sie leider an die Gegner abgeben mussten. Die Bronzemedaille sicherten sie sich anschließend in einem klaren Zweisatzsieg.

Foto: Katrin Oeldorf Lukas Gruber (links) und Simon Braig wurden Vierte im B-Klassen-Doppel.