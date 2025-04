TV Hemsbach wahrt seinen Minivorsprung

Hemsbach. Im Topspiel der Handball-Landesliga boten sich TV Hemsbach und SG Heidelberg-Leimen ein Duell auf Augenhöhe, das nach 60 spannenden Minuten mit 29:29 endete. Es geht um die meisterschaft: Das drückte sich zum einen in einer kämpferischen und ausgeglichenen Anfangsphase aus, zum anderen jedoch auch in einigen der Nervosität geschuldeten technischen Fehlern auf beiden Seiten. Die Zuschauer sahen einen offenen Schlagabtausch in der Hans-Michel-Halle. Die Gäste waren ein ums andere Mal aus dem Rückraum erfolgreich, während der TV Hemsbach sich Tore im Durchbruch und durch Strafwürfe erarbeitete. Erst nach dem 10:10 (23.) legte der TVH startend mit einem Treffer von Bastian Drost bis zur Pause einen 5:2-Lauf zur 15:12-Pausenführung hin.