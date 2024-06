TV Wünschmichelbach nimmt die Tabellenspitze ins Visier

Am ersten Rückrunden-Spieltag der 2. Faustball-Bundesliga West hat der TV Wünschmichelbach seine Ambitionen auf einen Platz an der Tabellenspitze eindrucksvoll untermauert. Auf der heimischen Anlage am Bärsbacher Weg landete das Team um Weltmeister Jonas Schröter am Samstag zwei 3:1-Erfolge gegen den TB Oppau sowie den Tabellennachbarn TSV Karlsdorf. Im dritten Spiel des Tages bezwang Karlsdorf Oppau glatt mit 3:0 (11:6, 12:10, 11:3).