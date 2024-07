Wünschmichelbach will in die 1. Bundesliga

Nach einer starken Rückrunde hat sich der TV Wünschmichelbach erneut für die Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga Süd qualifiziert. „Wenn wir gut ins Turnier starten und unsere Siege aus der Runde gegen Dieburg bestätigen, könnte es interessant werden“, verweist Weltmeister Jonas Schröter auf das wichtige Duell direkt im ersten Spiel gegen den TV Dieburg. In der Runde behielt der TVW mit 3:0 und 3:1 jeweils die Oberhand. „Wir müssen in allen drei Spielen die bestmögliche Leistung zeigen.“ Die Spiele am Samstag starten ab 11 Uhr.

Nach Ablauf der Hinrunde war der TVW mit Karlsdorf und Dieburg im ärgsten Verfolgerfeld des damaligen Spitzenreiters TSG Tiefenthal. In der Hinrunde konnte die Mannschaft vom Bärsbacher Weg nur gegen Tiefenthal und dem Kontrahenten aus Karlsdorf nicht gewinnen. Auch die ESG Karlsruhe zeigte eine starke Rückrunde und gewann auch gegen Wünschmichelbach, die einzige Niederlage des TVW in der Rückrunde, sowie gegen Tiefenthal.

Steigerung muss her

Damit griff die ESG entscheidend in die Vergabe der vorderen Plätze ein. Während der TVW am letzten Spieltag ebenfalls mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Tiefenthal seine Ambitionen äußerte und damit punktgleich, aber aufgrund des minimal schlechteren Satzverhältnisses auf Platz drei landete, reichte dies vorerst nicht zur sportlichen Qualifikation. Tiefenthal verzichtete als Zweitplatzierter auf die Aufstiegsspiele, wodurch das Team um Schröter und Co. aus dem Weinheimer Stadtteil nachrücken.