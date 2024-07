Wünschmichelbach darf zur Aufstiegsrunde

Mehr Spannung vor dem letzten Spieltag geht nicht, wenn die halbe Liga der 2. Faustball-Bundesliga West noch um die Qualifikation für die Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga Süd spielt und die andere Hälfte um den sicheren Klassenerhalt kämpfen muss. Der TV Wünschmichelbach, vor dem Spieltag Tabellendritter und nur ein Satz schlechter als der Tabellenzweite TV Dieburg schaffte im hessischen Karben nicht nur Siege gegen Gastgeber TV Rendel und Tabellenführer TSG Tiefenthal, sondern auch den Sprung zu den Aufstiegsspielen am 13. Juli!

Tiefenthal war vor diesem letzten Spieltag zwei Punkte und sechs Sätze entfernt. In der Hinrunde gewannen die Tiefenthaler bei nassem Rasen beide Partien, der TVW gewann wenigstens die Partie gegen Rendel. Nun aber komplett andere Bedingungen, denn die Sonne stach bei über 30 Grad durch die schwüle Luft. Ähnlich wie im Hinspiel begann Wünschmichelbach nervös, holte den knappen Rückstand gegen Ende des ersten Satzes dank der besseren Nerven mit 12:10. Auch in den folgenden Sätzen zeigte der TVW eine konstant starke Leistung – über eine gute und stabile Abwehr von Brian Croseck und Alexander Scheuermann wurden Zuspieler Jan Pfeifer und beide TVW-Angreifer Tim Lutz und Jonas Schröter perfekt in Szene gesetzt. Mit dem 11:6 und 11:4 war der Sieg eingetütet.