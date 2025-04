Verbandsligaspiel der TSG 1862/09 fällt aus

Weinheim. Eigentlich hätte Fußball-Verbandsligist TSG 1862/09 Weinheim am Samstag (12.) um 12 Uhr den ASC Neuenheim im Sepp-Herberger-Stadion empfangen. Im Laufe des Tages verdichteten sich jedoch Gerüchte, dass die Partie aufgrund Personalmangel des Gegners abgesagt werden könnte. Am späten Freitagabend wurde es offiziell: Die Partie wird nicht ausgetragen, die drei Punkte gehen kampflos an die Mannschaft von Trainer Lukas Cambeis. Für den abstiegsgefährdeten Gast spitzt sich die Tabellensitaution damit noch mehr zu, der erste Abstiegsplatz ist nur zwei Punkte entfernt. Für die Weinheimer geht es also erst am Karsamstag mit dem Spiel in Pforzheim weiter. AT