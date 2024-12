Warum es den Kempa-Trick jetzt auch beim Fußball gibt

Den Kempa-Trick verbindet man in erster Linie mit dem Handball. Dabei wird der Ball auf einen vom Wurfkreis in Richtung Tor springenden Spieler gepasst, der ihn in der Luft fängt und dann sofort auf das Tor wirft, bevor er wieder den Boden berührt. Uraufgeführt und initiiert wurde er am 24. März 1954 im Länderspiel zwischen Deutschland und Schweden in der Karlsruher Schwarzwaldhalle gleich mehrfach von seinem Namensgeber Bernhard Kempa.