"Weinheimerinnen" sind in Paris im Einzel raus

Yuan Wan durfte als Ersatzspielerin der deutschen Tischtennis-Frauen nicht ran, ihre bisherigen Mitspielerinnen beim Deutschen Vizemeister TTC 46 Weinheim sind im Einzelwettbewerb raus. Die bisherige Nummer 1 des TTC, Bruna Takahashi, musste sich im Einzel in der Runde der besten 32 der US-Amerikanerin Zhang geschlagen geben, im Mixed kam mit ihrem Partner Ishiy das Aus im Achtelfinale. Mit der brasilianischen Mannschaft trifft die Weltranglisten-17. am Montag auf Südkorea, während es die deutschen Frauen mit Ersatzspielerin Wan mit den USA zu tun bekommen.

Die Italienerin Giorgia Piccolin, ebenfalls jahrelang für denTTC 46 aktiv, musste bereits in der Runde der letzten 64 gegen die Japanerin Hirano passen. Weinheims neue Topspielerin Tung-Chuan Chien aus Taiwan, die ebenfalls in der ersten Runde ausschied, spielt mit ihrem Team am Dienstag gegen Australien.