Tour nach Grasellenbach
Die Wanderfreunde Lindenfels laden für Mittwoch, 11. November, zu einer Tour nach Grasellenbach ein. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Moelan Platz in Lindenfels. Mit dem Bus geht es bis Hiltersklingen, wo die mittelschwere Wanderung beginnt. Sie führt über die Siegfriedsquelle und Fuchseiche zum Landgasthof Hagen in Grasellenbach. Die Rückfahrt nach Lindenfels ist um 18 Uhr vorgesehen. Gäste sind herzlich willkommen. Anmeldung ist bei Roland Löw unter 06255-1357 oder per E-Mail an roland.loew@web.de möglich.