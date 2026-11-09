Verein tagt

Der Verkehrsverein Hemsbach hält am Samstag, 14. November, um 18 Uhr seine Jahreshauptversammlung ab. Sie findet im Lokal „Zum Hasentreff“, Rohrwiesenweg 1, in Hemsbach statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Berichte des Vorstands, der Kassiererin und der Kassenprüfer, die Entlastung des Gesamtvorstands sowie Wahlen.

Zu den weiteren Punkten gehören die Aussprache über die Berichte, Anträge und Verschiedenes. Anträge sind schriftlich bis eine Woche vor der Versammlung bei der Vorsitzenden Jutta Böhler einzureichen. Der Verein bittet um zahlreiches Erscheinen.

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