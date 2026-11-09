Weihnachtsmarkt

Am 11. November beginnt der Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz. Bis zum 23. Dezember lädt er mit kulinarischen Spezialitäten, Geschenkideen und einem Rahmenprogramm für die ganze Familie zum Bummeln und Verweilen ein.

Geöffnet ist sonntags bis donnerstags von 12 bis 21 Uhr sowie freitags und samstags von 12 bis 21.30 Uhr. Höhepunkte sind die Silent Disco am 14. November, Feuerwerke am 28. November und 19. Dezember sowie der Nikolaustag am 6. Dezember. An Totensonntag und Volkstrauertag bleibt der Markt geschlossen.

Weitere Informationen finden sich auf www.lukom.com.

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