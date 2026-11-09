Winter-Modellbautage im Museum

Am 14. und 15. November bringen Modelleisenbahnen, bunte Christmas-Cars und winterliche Fahrzeuge vorweihnachtliche Stimmung in die Raumfahrthalle des Technik Museums Speyer. Von 9 bis 18 Uhr präsentiert der Verein zur Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e. V.) gemeinsam mit Ausstellern detailreiche Miniaturwelten. Unter dem Raumgleiter Buran können Familien und Modellbauinteressierte Eisenbahnanlagen und weihnachtlich gestaltete Autos entdecken. Die jüngsten Besucher dürfen Bausätze basteln. Der Eintritt ist im Museumseintritt enthalten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

10.11.2026

Venedig kostet 2027 an noch mehr Tagen Eintritt
Tourismus

Venedig kostet 2027 an noch mehr Tagen Eintritt

Seit 2024 verlangt die Lagunenstadt in der Hauptsaison Eintritt von Touristen - anfangs an 29 Tagen. Nächstes Jahr werden es 72 sein. Mehr als zehn Euro pro Tag sollen es aber nicht werden.

16.10.2026

Laternenfeste an der Bergstraße, Wandern im Wald, Martinsfeuer in Fürth 
Die Top-Ausflugsziele fürs Wochenende

Laternenfeste an der Bergstraße, Wandern im Wald, Martinsfeuer in Fürth 

Noch keine Idee fürs Wochenende? Hier kommen herbstliche Ausflugsziele und Veranstaltungen für Familien

07.11.2024

Tourismus

Fünf Euro: Venedig beschließt Eintritt für Tagesbesucher

Wie im Museum: Venedig kostet künftig Eintritt. Für Kurzbesucher nur - und auch nur zu bestimmten Terminen. Dennoch ist die Aufregung groß. Fragt sich, ob das etwas bringt.

13.09.2023

Die Museen der Region
Region

Die Museen der Region

Gemälde, Stadtgeschichte und mehr - von Weinheim bis in den Odenwald sind besondere Ausstellungen aller Art zu finden. Ein Überblick der Museen der Region.

24.05.2023