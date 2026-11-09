Winter-Modellbautage im Museum
Am 14. und 15. November bringen Modelleisenbahnen, bunte Christmas-Cars und winterliche Fahrzeuge vorweihnachtliche Stimmung in die Raumfahrthalle des Technik Museums Speyer. Von 9 bis 18 Uhr präsentiert der Verein zur Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e. V.) gemeinsam mit Ausstellern detailreiche Miniaturwelten. Unter dem Raumgleiter Buran können Familien und Modellbauinteressierte Eisenbahnanlagen und weihnachtlich gestaltete Autos entdecken. Die jüngsten Besucher dürfen Bausätze basteln. Der Eintritt ist im Museumseintritt enthalten.