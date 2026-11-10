Winter-Modellbautage

Am Samstag und Sonntag, 14. und 15. November, wird es in der Raumfahrthalle des Technik Museum Speyer winterlich: Modelleisenbahnen, bunte Christmas-Cars und gestaltete Fahrzeuge laden zu einer Reise in detailreiche Miniaturwelten ein. Der Verein zur Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e. V.) veranstaltet die Winter-Modellbautage gemeinsam mit zahlreichen Ausstellern. Geöffnet ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr; der Eintritt ist im Museumseintritt enthalten. Familien und Kinder können unter dem Raumgleiter Buran winterliche Anlagen entdecken, Bausätze basteln und auf vorbeifahrenden Miniloks kleine Leckereien finden.

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