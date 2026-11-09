Winter-Modellbautage in Speyer

Am 14. und 15. November lädt der Verein zur Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e. V.) zu den Winter-Modellbautagen ins Technik Museum Speyer ein. In der Raumfahrthalle unter dem Raumgleiter Buran sind Modelleisenbahnen, bunte Christmas-Cars und winterliche Fahrzeuge zu sehen. Für Kinder stehen Bausätze zum Basteln bereit; auf den Miniloks gibt es kleine Leckereien zu entdecken. Die Veranstaltung ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet und im Museumseintritt enthalten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite

10.11.2026

Science Fiction im Technik Museum Speyer - Vorverkauf gestartet 
Freizeit

Science Fiction im Technik Museum Speyer - Vorverkauf gestartet 

An zwei Tagen können Besucher die faszinierende Welt von Star Wars, Anime und Co. erleben. Die Anzahl der Tickets für die beliebte Veranstaltung ist in diesem Jahr begrenzt.

19.03.2025

Neue Ausstellung im Technik Museum Speyer ab März
Speyer

Neue Ausstellung im Technik Museum Speyer ab März

Die Ausstellung „All.Täglich!“, eine neue Ergänzung zur bestehenden Raumfahrtausstellung im Technik Museum Speyer, öffnet bald ihre Türen.

26.01.2024

Stormtrooper in Speyer
Museum

Stormtrooper in Speyer

Science-Fiction-Treffen findet am 23. und 24. September im Technik Museum statt.

05.07.2023

Technik Museum

Mit dem U-Boot durch Speyer

Knapp 50 Meter lang ist der Stahlkoloss, mehrere Stunden dauerte der Transport. Zahlreiche Schaulustige ließen sich das Spektakel nicht entgehen.

21.05.2023