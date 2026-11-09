Winter-Modellbautage in Speyer
Am 14. und 15. November lädt der Verein zur Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP e. V.) zu den Winter-Modellbautagen ins Technik Museum Speyer ein. In der Raumfahrthalle unter dem Raumgleiter Buran sind Modelleisenbahnen, bunte Christmas-Cars und winterliche Fahrzeuge zu sehen. Für Kinder stehen Bausätze zum Basteln bereit; auf den Miniloks gibt es kleine Leckereien zu entdecken. Die Veranstaltung ist an beiden Tagen von 9 bis 18 Uhr geöffnet und im Museumseintritt enthalten.