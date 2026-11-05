„Blüten“-Museum mit Vorverkauf
Am Samstag, 7. November, öffnet die Karnevalsgesellschaft Weinheimer Blüten von 10 bis 13 Uhr die Türen ihres „Blüten“-Museums in der Hauptstraße 73. Beim Blick auf Erinnerungsstücke, Orden, Fotos und weitere Exponate aus vergangenen Kampagnen wird die Vereinsgeschichte lebendig. Alle Interessierten sind willkommen.
Der Eintritt ist frei. Mit der Öffnung des Museums beginnt zugleich der Kartenvorverkauf für die Veranstaltungen der kommenden Kampagne. So lässt sich der Museumsbesuch mit dem Kartenkauf verbinden.