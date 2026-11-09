Buchvorstellung
Am Donnerstag, 12. November, wird um 17.30 Uhr in der Aula der Alten Universität das Buch „Die Heidelberger Versammlung vom 5. März 1848. Wiege des Parlamentarismus in Deutschland“ vorgestellt. Zu der öffentlichen Veranstaltung mit Festvortrag lädt die Universität Heidelberg ein.
Zum Auftakt sprechen die Rektorin und der Erste Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Jürgen Odszuck. Anschließend hält der Rechtswissenschaftler Paul Kirchhof einen Festvortrag. Bernd Schneidmüller stellt die Publikation vor. Den Abschluss bildet die Übergabe des Buches an den baden-württembergischen Landtagspräsidenten.