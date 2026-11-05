CDU-Fraktion lädt zur Sitzung
Am Dienstag, 10. November, findet die öffentliche Fraktionssitzung samt Bürgersprechstunde der CDU-Fraktion statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Restaurant „Weinzeit“ am Campingplatz in Hemsbach.
Die Bürger sind eingeladen, aktuelle Themen mit der Fraktion zu besprechen. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Themen rund um die nächste Gemeinderatssitzung, die am Montag, 16. November, stattfinden soll. Auch andere Anliegen aus der Bürgerschaft nimmt die Fraktion auf. Die Unterlagen zur öffentlichen Gemeinderatssitzung sind eine Woche zuvor über das Ratsinformationssystem der Stadtverwaltung einsehbar.