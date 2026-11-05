CDU-Fraktion lädt zur Sitzung

Am Dienstag, 10. November, findet die öffentliche Fraktionssitzung samt Bürgersprechstunde der CDU-Fraktion statt. Beginn ist um 19.30 Uhr im Restaurant „Weinzeit“ am Campingplatz in Hemsbach.

Die Bürger sind eingeladen, aktuelle Themen mit der Fraktion zu besprechen. Im Mittelpunkt stehen insbesondere die Themen rund um die nächste Gemeinderatssitzung, die am Montag, 16. November, stattfinden soll. Auch andere Anliegen aus der Bürgerschaft nimmt die Fraktion auf. Die Unterlagen zur öffentlichen Gemeinderatssitzung sind eine Woche zuvor über das Ratsinformationssystem der Stadtverwaltung einsehbar.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Beltz-Gelände in Hemsbach: Kommt jetzt endlich Bewegung in die Pläne?
Gemeinderat

Beltz-Gelände in Hemsbach: Kommt jetzt endlich Bewegung in die Pläne?

Wie geht es weiter mit dem Beltz-Gelände? Darauf könnte es in der nächsten Gemeinderatssitzung eine Antwort geben.

13.10.2026

Dieser Mann steht weiter an der Spitze der Grünen-Fraktion
Landtag

Dieser Mann steht weiter an der Spitze der Grünen-Fraktion

Seit 2016 führt Andreas Schwarz schon die Grünen-Abgeordneten im Landtag. Das macht er auch weiter. Wer ist der Mann an der Spitze der Fraktion und warum ist er so wichtig?

11.05.2026

Pornofilm bei Gemeinderatssitzung von Hackern abgespielt
Kommunen

Pornofilm bei Gemeinderatssitzung von Hackern abgespielt

Zwischenfall in einer Gemeinde am Bodensee: Mitten in der Gemeinderatssitzung kapern Hacker eine Online-Übertragung - und plötzlich läuft ein Porno.

24.07.2025

Das ist die neue AfD-Fraktion im Bundestag
Bundestagswahl

Das ist die neue AfD-Fraktion im Bundestag

Die AfD trifft sich nach der Bundestagswahl zur ersten Fraktionssitzung. An die Spitze der auf das Doppelte angewachsenen Fraktion wählen die Abgeordneten erneut Alice Weidel und Tino Chrupalla.

25.02.2025

Weinheimer Gemeinderat: erste Sitzung, erster Streit
Weinheim

Weinheimer Gemeinderat: erste Sitzung, erster Streit

Die geheime Wahl der ehrenamtlichen Vertreter des Weinheimer Oberbürgermeisters hätte beinahe für einen Eklat in der ersten Sitzung des Gemeinderates gesorgt.

20.09.2024