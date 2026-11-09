Cris Cosmo auf Clubtour
Cris Cosmo tritt am Mittwoch, 18. November, mit Michl Fischer im Cascadas in Hamburg auf. Beginn ist um 20 Uhr; der Eintritt kostet 10 bis 20 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Am Freitag, 20. November, folgt der Auftritt im Berliner Monarch. Auch dort steht Cris Cosmo mit Michl Fischer auf der Bühne. Beginn ist um 20 Uhr; der Eintritt kostet 10 bis 20 Euro, an der Abendkasse 20 Euro. Zum Clubtour-Finale tritt Cris Cosmo am Samstag, 21. November, mit Band im Trommelpalast in Mannheim auf. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt kostet 12 bis 25 Euro.