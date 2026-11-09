Cris Cosmo im Club
Cris Cosmo geht mit seinem neuen Album „Liebe dich selbst“ auf Clubtour. Zum Auftakt spielt er am Freitag, 13. November, um 20 Uhr im Stereo Wonderland, Trierer Straße 65, in Köln ein Clubkonzert mit Michl Fischer am Schlagzeug. Der Eintritt kostet 10 bis 20 Euro; an der Abendkasse 20 Euro.
Am Samstag, 14. November, folgt um 20 Uhr ein Clubkonzert im Ponyhof Club, Klappergasse 16, in Frankfurt am Main (Sachsenhausen). Auch dort kostet der Eintritt 10 bis 20 Euro; an der Abendkasse 20 Euro.